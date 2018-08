Haase tegen Joezjni in tweede ronde Toronto

Robin Haase heeft een andere tegenstander in de tweede ronde van het masterstoernooi van Toronto. De Rus Michail Joezjni treft de 31-jarige Hagenaar nu. De oorspronkelijke tegenstander, de als derde geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro, meldde zich af voor het duel in de tweede ronde woensdag.

Op Twitter laat Del Potro weten dat hij last heeft van zijn linkerpols. ,,Die heeft rust nodig, daarom moet ik me terugtrekken uit het toernooi. Sorry voor de fans, ik hoop jullie volgend jaar weer te zien", schrijft de nummer vier van de wereld.

De wedstrijdorganisatie van het Canadese masterstoernooi besloot na de afmelding van Del Potro om Joezjni te laten aantreden tegen Haase. De 36-jarige Rus, die aan het eind van het seizoen een punt zet achter zijn tennisloopbaan, bereikte het hoofdtoernooi niet, maar mag als 'lucky loser' alsnog meedoen, in de tweede ronde. Del Potro had in de eerste ronde een 'bye'.

Opvallend is dat Joezjni ook kampt met een blessure, hij heeft last van de kuitspier in zijn linkerbeen. Daardoor trok hij zich zondag terug voor de laatste ronde van het kwalificatieschema.

Haase won in de eerste ronde van de Japanner Kei Nishikori. In twee sets (7-5 6-1) sloeg de 31-jarige Hagenaar de nummer 22 van de wereld naar huis.