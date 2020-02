Hamlin wint Daytona 500 na horrorcrash Newman

President Donald Trump had zondag het startsein gegeven voor The Great American Race met de vertrouwde woorden: Gentlemen, start your engines (heren, start uw motoren). Door het slechte weer moest de wedstrijd echter al snel worden stilgelegd waarna maandag een herstart volgde.



Hamlin klopte Blaney bij de fotofinish met een marge van 0,014 seconde, het op één na kleinste verschil in de historie van de Daytona 500. Voor Hamlin was het zijn derde triomf in deze race, na zijn primeur in 2016. Sterling Marlin was in 1995 de laatste coureur die voor de tweede keer op rij wist te zegevieren in Daytona Beach.