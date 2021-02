Han Urbanus (93), de man die Nederland leerde honkballen, overleden

Honkbalicoon Han Urbanus is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Nederlandse bond KNBSB in een uitgebreid in memoriam op de website. De geboren Rotterdammer, die al op jonge leeftijd met zijn familie naar Amsterdam verhuisde, wordt gezien als een van de honkbalpioniers in Nederland.

Urbanus debuteerde al op jonge leeftijd in de hoofdklasse. Hij bleek een talentvolle pitcher te zijn en leidde OVVO uit Amsterdam naar vijf landstitels op rij. Begin jaren 50 kreeg Urbanus als eerste Europeaan de kans om op trainingsstage te gaan in de Verenigde Staten. Na een stage bij New York Giants kwam hij tot de conclusie dat er heel wat schortte aan de techniek van de Nederlandse werpers. Met een instructiefilm en een boek vol aantekeningen keerde hij terug om in eigen land zijn opgedane kennis te delen.

Urbanus kreeg enkele jaren later een profcontract aangeboden bij de Giants toen hij voor een tweede stage terugkeerde in de VS, maar hij sloeg dat aanbod af. Hij bouwde in Nederland verder aan een indrukwekkende carrière.

Hall of Fame

Urbanus won met Oranje zeven keer op rij het EK. Hij gooide elf ‘no-hitters’ in de hoofdklasse en werd in de jaren 80 opgenomen in de Hall of Fame van de KNBSB. Zijn zoon Charles Urbanus jr. en kleinzoon Nick Urbanus haalden ook het Nederlands honkbalteam. ,,Ik ben trots dat de familie in staat is geweest om de zaken voort te zetten waar ik eigenlijk mee begonnen ben”, zei hij enkele jaren geleden bij de NOS.

‘Ome Loek’

Zaterdag meldde Amsterdam Pirates het overlijden van Loek Loevendie, één van de oprichters van de club en decennialang jeugdtrainer. Loevendie, bij de Pirates bekend als ‘ome Loek’, werd in 2004 opgenomen in de Hall of Fame van de Nederlandse bond. Het complex van de Pirates draagt zijn naam. Hij werd 88 jaar.

Volledig scherm Loek Loevendie op 88-jarige leeftijd overleden. © Henk Seppen