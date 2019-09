Handbalbond wil OKT naar Nederland halen

Alleen de winnaar van het komende wereldkampioenschap in Japan, dat eind november begint, is rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, evenals thuisland Japan. De overige teams moeten zich kwalificeren via zogenoemde OKT’s, waar per toernooi vier landen deelnemen. Thuisvoordeel kan een bepalende factor zijn voor plaatsing voor de Spelen.

Sjors Röttger, algemeen directeur bij het NHV: ,,Het belang voor onze handbalsport is groot, de sportieve redenen voorop, maar ook het feit dat we met elkaar toe zijn om tophandbal in Nederland te presenteren. Handbal is populair in Nederland. Naar de EK-kwalificatiewedstrijd van de dames van vanavond (Nederland won in Eindhoven met 32-24 van Oostenrijk, red.) kwamen liefst 5000 mensen kijken. Dat geeft aan dat handbal leeft.”