Handballers naar hoofdtoernooi WK na zege op Noord-Macedonië: ‘Snel spel is ons wapen’

De Oranje-handballers hebben zich na twee wedstrijden op het WK voortijdig verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi, vanaf donderdag in Katowice. Na Argentinië bleek ook Noord-Macedonië totaal niet opgewassen tegen het hoge tempo dat het team van coach Staffan Olsson hanteerde: 34-24.

Het gat werd in de eerste helft geslagen (18-11). Na rust leek Oranje even in de problemen te komen totdat een overtalsituatie drie treffers opleverde, van 23-18 naar 26-18 via Tom Jansen, Luc Steins en Dani Baijens. De meeste doelpunten kwamen uit de vingers van Kay Smits (10) en Baijens (7).

Volgens Baijens kon Oranje zich niets beters wensen dan dit. ,,Je neemt twee punten mee naar het hoofdtoernooi, je wint met tien doelpunten verschil en bijna iedereen heeft speeltijd gekregen. Beter kan bijna niet.’’ De opbouwer van HSV oordeelde dat Oranje de problemen na rust een beetje in huis haalde omdat het tempo te ver werd opgeschroefd. ,,Snel spel is ons wapen, nu ging het af en toe te snel. Dan wordt het hectisch, raak je overzicht en structuur een beetje kwijt.’’

Volledig scherm Dani Baijens. © REUTERS

Dat de zorgen binnen een minuut werden weggenomen met drie doelpunten, waarbij Steins de Macedoniërs meteen bij de uitworp de bal ontfutselde, was een kantelpunt voor Baijens. ,,In die periode kreeg Steins persoonlijke dekking. Daardoor was het even zoeken, maar voor andere jongens komt er in die situatie meer ruimte. Dat merkte je daarna ook wel.’’

Dinsdag (20.30 uur) staat de winst in de groep - en bonuspunten voor het vervolg van het toernooi - op het spel tegen het sterke Noorwegen. ,,Noorwegen is een team met 18 spelers op wereldniveau‘’, stelt Baijens. ,,Alles wat je daar kan halen is extra.’’ Oranje kan vooral uitkijken naar het vervolg in Katowice, als Duitsland een van de tegenstanders zal zijn. ,,Dat wordt voor veel jongens die in de Bundesliga spelen toch wel een mooi wedstrijdje.’’