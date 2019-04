Handballers onderuit in Slovenië

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson had in het duel in Almere de hele wedstrijd geleid, maar gaf in de slotfase een kleine voorsprong uit handen. In Slovenië moesten de handballers steeds in de achtervolging op de ploeg die bij het laatste WK nog derde werd. Slovenië ging met 16-11 de rust in en hield ook in de tweede helft de voorsprong vast.



Oranje kwam halverwege de tweede helft nog terug tot 23-19, maar dichterbij konden de spelers van Richardsson niet komen. Evert Kooijman, Jeffrey Boomhouwer en Ephrahim Jerry waren bij Nederland de topschutters met ieder vier treffers. Bij Slovenië was Miha Zarabec goed voor vijf doelpunten.