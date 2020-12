Handballers Oranje derde reserve voor WK 2021 in Egypte

Marathon van Valencia Futselaar ‘snoekdui­kend’ naar olympische limiet: ‘Eén seconde trager en ik was gaan huilen in een hoekje’

7 december De finishfoto zegt genoeg. Uit pure vermoeidheid én in een uiterste krachtsinspanning, opgejaagd door de tijd, duikt Frank Futselaar deze ochtend in Valencia over de finish. 2.11.30, exact de limiet voor de Olympische Spelen. ,,Ik wist dat het kielekiele was.”