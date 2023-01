Handballers Oranje komen achterstand te boven en houden zicht op kwartfinales

Auto volledig in puin na crash, toch haalde Tim Coronel na 8549 kilometer finish van zwaarste Dakar ooit

Tim en Tom Coronel hebben het weer geflikt. Ze behaalden zondagavond de finish van de Dakar Rally in Saoedi Arabië. Het was al de 16de keer dat Tim meedeed. ‘Toch was het de zwaarste rally die ik ooit heb gereden’, aldus de man uit Alphen.

17 januari