Handballers schrijven geschiedenis met kwalificatie voor EK

In de tweede helft kwam Letland even helemaal terug in de wedstrijd en nam het zelfs even het initiatief over: 17-18. Een time out was nodig om Nederland bij de les te krijgen. Daarna volgde de noodzakelijke demarrage: Jeffrey Boomhouwer, Jorn Smits, Ephrahim Jerry en Iso Sluijters voerden Oranje naar 24-19. Een knullig misverstand in de Nederlandse defensie in de slotfase leverde Letland nog een gratis doelpunt op, maar met de eindstand van 25-21 was het doel waar de handballers jarenlang naar streefden bereikt.