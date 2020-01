Handballers verliezen oefenwedstrijd van Tunesië

Nederland­se zwemtop naar topserie in China

16:10 Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arno Kamminga nemen in januari deel aan de FINA Champions Swim Series in China. Die vinden plaats op 14 en 15 januari in Shenzhen en op 18 en 19 januari in Peking.​