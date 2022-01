Handbalploeg houdt na zege op Montenegro zicht op halve finale EK

De zaterdag begon vervelend voor Nederland, want nadat eerder al zes spelers positief waren getest was dat nu ook het geval voor bondscoach Erlingur Richardsson en keeperstrainer Gerrie Eijlers. Door het wegvallen van de bondscoach was assistent-coach Edwin Kippers vanmiddag de eindverantwoordelijke tegen Montenegro.



Naast de bondscoach en de keeperstrainer zitten ook spelers Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen al in isolatie. Door de keepersproblemen moest keeperstrainer Eijlers zelfs als doelman fungeren tegen olympisch kampioen Frankrijk. Tegen Montenegro kan dat dus niet meer.



Nederland heeft zeker niet de meeste besmettingen in huis, maar wel ‘dubbelaars’, waardoor het team kwetsbaar is geworden. Zo zitten met Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde twee linkerhoekspelers vast op hun hotelkamer. Net als Robin Schoenaker en Iso Sluijters, twee mannen die een centrale rol vervullen in de dekking.