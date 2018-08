Handbalster Broch (27) stopt met topsport: 'Fysiek en mentaal uitgeput'

Door Lisette van der Geest



Broch was een van de boegbeelden van de Nederlandse handbaldames dat de afgelopen jaren zo succesvol was. Broch werd tweede op het WK 2015, tweede op het EK 2016 en derde op het WK 2017. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio verloren de Nederlandse handbalvrouwen als debutant de strijd om het brons. Broch was sinds 2010 international van Oranje. In 118 interlands scoorde ze 303 keer. De laatste keer dat ze het Oranje-tenue aan had was op 25 maart 2018 tijdens het EK-kwalificatieduel Nederland-Hongarije.



Met haar club Györi won Broch zowel dit jaar als vorig jaar de Champions League. ,,Afgelopen seizoen heb ik veel van mijn lichaam gevraagd. Het was het beste jaar uit mijn carrière. We hebben alle prijzen gewonnen met de club. De manier waarop we dat hebben gedaan ben ik erg trots op, maar het is heel erg zwaar geweest. Op dit moment heeft mijn lichaam rust nodig. Mijn gezondheid gaat boven alles”, legt Broch uit aan Handbal.nl.