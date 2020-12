Handbalsters hard onderuit tegen Noorwegen, maar halve finale is met klein wonder nog haalbaar

EK handbalDe druk was hoog, maar tegen Noorwegen, de topfavoriet voor de eindzege op het EK in Denemarken, konden de Nederlandse handbalsters vanavond niks beginnen. Het werd in Kolding liefst 32-25 voor Noorwegen, dat geen genade had voor de wereldkampioen. Een plek in de halve finales blijft nog mogelijk voor het team van Emmanuel Mayonnade, maar alleen met een klein wonder.

Door Lisette van der Geest



Er was hoop: tegenover de lange lijst aan verliespartijen stond de winst van een jaar geleden op het WK. Maar vanavond, in de eerste wedstrijd van de hoofdronde op het EK, werd geen herhaling van die recente geschiedenis. De Nederlandse handbalsters moesten de winst laten aan angstgegner Noorwegen en weet dat de kansen op het halen van de halve finale ernstig zijn geslonken. Het werd in het Deense Kolding 25-32.



,,Ik denk dat Noorwegen met 180 kilometer per uur begint”, zei Estavana Polman in de voorbeschouwing bij Ziggo over het team dat bekendstaat om het snelle handbalspel. Maar de eerste twee goals waren toch voor Nederland. Snel daarna kwam Noorwegen op stoom, om de leiding nooit meer uit handen te geven. Nederland was niet opgewassen tegen een sterk team in vorm, de ongeslagen topfavoriet voor de eindzege van dit EK.

Knappe reddingen van Wester

Er waren knappe reddingen van Tess Wester. Laura van der Heijden en Angela Malestein maakten indruk en vooral in het eerste deel van de eerste helft werd er goed verdedigd. Maar niet lang daarna liep Noorwegen uit. Fouten van Nederland werden direct afgestraft, met 10-16 gingen de teams de rust in. In de tweede helft werd dat gat nooit kleiner, wel groter.

Er stonden dan ook twee andere teams dan een jaar geleden op het WK in Japan, waar Noorwegen in de halve finale verrassend verloor van Spanje. Waar Nederland de beste speelster van destijds mist, Estavana Polman zit met een kruisbandblessure thuis, heeft Noorwegen de beschikking over Nora Mørk, de sterspeelster die het WK vorig jaar door een zware blessure nog miste. Mørk was vanavond in topvorm en sloeg vaak toe na razendsnelle counters, het handelsmerk van de ijzersterke Noorse ploeg.

Van de zes landen in deze hoofdronde gaan er uiteindelijk twee door naar de halve finale. De uitslag van vanavond maakt dat Nederland maandag tegen Duitsland (18.15 uur) en een dag later tegen Roemenië (16.00 uur) niet mag verliezen. De ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade is vervolgens overgeleverd aan de onderlinge resultaten van de andere teams voor een plaats in de halve finale.

De afstraffing tegen Noorwegen was immers al de derde keer dat de wereldkampioen verloor op dit EK. In de groepsfase boog Oranje voor Servië (29-25) en Kroatië (27-25), waarna dinsdag nog wel een cruciale zege werd geboekt op Hongarije (28-24).

