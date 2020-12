Handbalsters knokken zich naar volgende ronde EK na zinderend duel met Hongarije

Door Lisette van der Geest



Het team van de hoop, het team dat stelt goed te spelen als de druk hoog is, deed zijn status eer aan. Na twee grote decepties tijdens de eerste wedstrijden op het EK tegen Servië en Kroatië stond de regerend wereldkampioen er toen het écht moest in het Deense Kolding.



Ze lagen wakker van het verlies. Er werd gediscussieerd en gesproken. Er werd gevloekt. Maar toen het fluitje dinsdagavond in Kolding klonk ten teken dat de wedstrijd begon, werd er vooral gevochten. De dreiging van een derde verliespartij op rij op het eerste grote toernooi sinds de wereldtitel een jaar geleden legde niemand lam. In een wedstrijd die met achterstand begon, waar Hongarije nog met twee punten voorsprong de rust inging (13-15), zorgde Nederland voor een zinderende ontknoping.

Volledig scherm © BSR Agency

Martine Smeets zei het een dag eerder: ,,Wij zijn een ploeg van hoop. Dat is de kracht van ons team. Wij blijven vechten.” Nog geen jaar geleden stonden de Nederlandse handbalsters bovenaan de Olympus. Er werd geschiedenis geschreven op het WK. Sinds 2015 was er altijd eremetaal op EK’s en WK’s, maar daar in Japan was er voor het eerst goud. Dat smaakte naar meer, het bracht zelfvertrouwen, zo werd gesteld.

Incasseren

Volledig scherm Angela Malestein haalt uit. © BSR Agency Maar op het eerste belangrijke toernooi sinds die titel moest het team vooral incasseren. Er werd afgelopen weekend verloren van Servië, Nederland moest zijn meerdere erkennen in het veel minder geachte Kroatië, maar de grootste teleurstelling na die twee wedstrijden was vooral het eigen spel. Nederland was geen schim van de ploeg die een jaar geleden nog de beste van de wereld werd. De aanval liep niet, de dekking stond niet. Het aantal onnodige fouten was groot.

Dat maakte dat het tegen Hongarije erop of eronder werd. Winst gaf het ticket naar de hoofdronde, verlies het kaartje voor de busreis terug naar huis. ,,Het is pittig om je mentaal voor te bereiden op zo’n wedstrijd”, zei Estavana Polman in een voorbeschouwing bij Ziggo. Zij is de grote afwezige in het team, een zware knieblessure houdt de speelster die een jaar geleden tot beste van het WK werd gekozen langs de kant. ,,Maar”, zei Polman: ,,de speelsters moeten hun verantwoordelijkheid pakken.” En ze hamerde nog maar eens op het ontbreken aan snelheid in het spel.

In een wedstrijd die nog wat twijfelachtig begon, liet Nederland Hongarije niet te ver uitlopen. De ommekeer kwam tegen het einde van de eerste helft. Met Kelly Dulfer als uitblinker met acht goals, Dione Housheer met goals op cruciale momenten en Tess Wester met belangrijke reddingen knokte Oranje zich beetje bij beetje langs Hongarije. Het tempo ging omhoog, evenals het niveau van de verdediging. Of, zoals Polman na afloop zei: ,,Éíndelijk stond de dekking als vanouds.”

Volledig scherm Kelly Dulfer was uitblinkster aan de kant van Oranje. © BSR Agency

Door de onderlinge resultaten van de teams die een ronde verder zijn, weet Nederland dat het met twee punten de hoofdronde ingaat. In die hoofdronde, waar loodzware gevechten wachten met Duitsland (10 december), Noorwegen (12 december) en Roemenië (15 december) heeft het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade drie wedstrijden voor de boeg. ,,Je verliest twee wedstrijden en nu ga je door met twee punten. Echt fantastisch”, benadrukte Polman nog maar eens de wispelturigheid van de sport en het Europese niveau. En, met een lach: ,,Wij zijn onder druk het best, de druk was twee dagen geleden gewoon nog niet hoog genoeg.”

Omdat alleen de punten tellen die tegen geplaatste teams werden behaald, beginnen Noorwegen en Kroatië met vier punten, Oranje en Duitsland met twee punten en Hongarije en Roemenië met nul punten. De twee beste teams plaatsen zich voor de halve finales van het EK.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.