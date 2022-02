Handbalsters krijgen vermoedelijk weer een buitenlandse bondscoach

De 53-jarige Johansson uit Zweden is trainer van de Russische club Rostov-Don, waarvoor Oranje-international Lois Abbingh in het verleden speelde. Abbingh verhuisde in 2020 naar Odense in Denemarken. Rostov-Don heeft dit seizoen in de Champions League de kwartfinales bereikt. Johansson was eerder bondscoach van de nationale vrouwenteams van Zweden en Montenegro.