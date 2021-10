Handbalsters leven zich op Kreta uit met ruime zege op Griekenland

Video Herlings raakt leiding WK kwijt aan Gajser

3 oktober Jeffrey Herlings is zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de koningsklasse MXGP kwijtgeraakt in de Grote Prijs van Duitsland. De Sloveen Tim Gajser (Honda) won de race op het circuit van Teutschenthal en passeerde de Nederlander in de stand. Het verschil in punten tussen de beide rivalen is minimaal.