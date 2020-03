Handbalsters met kampioensploeg in herhaling WK-finale tegen Spanje

Alle achttien speelsters die goud wonnen zijn opgenomen in de selectie voor de twee ontmoetingen eind maart. Tessa van Zijl, die in de Duitse competitie speelt bij HSG Blomberg-Lippe, is de enige nieuwkomer.



Spanje was ook de tegenstander van Oranje in de finale van het WK. Lois Abbingh verzilverde in de slotseconde een strafworp, waardoor Nederland met 30-29 won. De ploeg van Mayonnade speelt donderdag 25 maart in Malaga de uitwedstrijd tegen Spanje. Zondag 29 maart is de thuiswedstrijd in een uitverkocht Rotterdam Ahoy.



Beide landen hebben 4 punten gehaald uit de eerste twee kwalificatieduels voor het EK van 2020 en leiden in de groep. Oranje, dat vorig najaar Oostenrijk en Griekenland versloeg, gaat op kop dankzij een beter doelsaldo. De ploegen die als eerste en tweede eindigen in de poule plaatsen zich voor de eindronde die in december van dit jaar plaatsheeft in Denemarken en Noorwegen.