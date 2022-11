Handbalsters Oranje ziek na verprutsen EK-kansen: ‘Ik kan een leuk interview geven, maar zo leuk is het niet’

Met video Francesco Bagnaia bezorgt Ducati na vijftien jaar weer wereldti­tel MotoGP

Francesco Bagnaia heeft de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Italiaanse Ducati-coureur stelde het kampioenschap veilig in de laatste race van het seizoen in Valencia. Zijn Franse rivaal Fabio Quartararo had de grand prix op Circuit Ricardo Tormo moeten winnen om zijn titel te kunnen prolongeren, maar de wereldkampioen van vorig jaar kwam niet verder dan de vierde plaats.

6 november