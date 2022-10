Handbalsters sluiten Golden League af met ruime zege op Zwitserland, Malestein blinkt uit

De ploeg van de Zweedse bondscoach Per Johansson verloor zaterdag nog ruim van Noorwegen (19-27). Op donderdag was er een zege van 30-22 op gastland Denemarken.

De Golden League is een samenwerking die Nederland, Noorwegen en Denemarken zijn aangegaan. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn. De eerste editie stond voor het Nederlands team vooral in het teken van de voorbereiding op het EK, dat in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden.