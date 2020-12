Handbalsters stellen ook in laatste EK-duel zwaar teleur

EK handbal Handbal­sters hard onderuit tegen Noorwegen, maar halve finale met klein wonder nog haalbaar

11 december De druk was hoog, maar tegen Noorwegen, de topfavoriet voor de eindzege op het EK in Denemarken, konden de Nederlandse handbalsters gisteravond niks beginnen. Het werd in Kolding liefst 32-25 voor Noorwegen, dat geen genade had voor de wereldkampioen. Een plek in de halve finales blijft nog mogelijk voor het team van Emmanuel Mayonnade, maar alleen met een klein wonder.