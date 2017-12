Handbalsters treffen Zweden in troostfinale

Hella Thomsen prijst Noorwegen hemel in

20:28 Noorwegen in deze vorm is door geen enkele ploeg te stuiten op het WK in Duitsland. Nederland had geen schijn van kans, oordeelde bondscoach Helle Thomsen na de afstraffing in de halve finale van het WK in Duitsland (23-32). ,,Je bedenkt een tactiek en strijdplan en je hoopt dat Noorwegen een slechte dag heeft en mijn team een hele goede, want dan maak je een kans. Maar Noorwegen speelde geweldig, vanaf het begin was de snelheid hoog en wij konden hier gewoon niet tegenop. Het lukte ons niet een niveau hoger te spelen.''