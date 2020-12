Handbalsters treuren na te kleine zege op EK: ‘Einde van een tijdperk? Nee joh, zeker niet’

Door Lisette van der Geest



,,Ik ga liever nu op mijn bek dan op de Spelen”, zegt Angela Malestein. Het is in het Deense Kolding een paar minuten na de wedstrijd tegen Duitsland. Nederland won, maar de linkshandige rechterhoekspeelster is chagrijnig, bekend ze onomwonden in het zwarte microfoontje bij haar mond na een vraag die via een laptop vanuit Nederland binnen kwam. ,,Ja, natuurlijk. We hadden het in eigen hand, het was onze laatste kans. En het had absoluut gekund.”



Winnen, maar verliezen, dat kan in het handbal. Dit EK was er voor de Nederlandse handbalsters, de regerend wereldkampioenen, een van hobbels. Na een slechte start, ruim anderhalve week geleden, kwam een redelijk vervolg.