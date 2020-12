Handbalsters verslaan Roemenië en spelen mogelijk nog om vijfde plaats op EK

Wachten op resultaat bij Duitsland - Kroatië

Nadat Nederland gisteravond net een doelpuntje tekort kwam tegen Duitsland was al duidelijk dat een plek in de halve finales niet meer mogelijk was voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Het is nog niet duidelijk of Nederland komende vrijdag nog mag gaan strijden om de vijfde plaats op het EK. Dat hangt af van het resultaat bij de wedstrijd tussen Duitsland en Kroatië, die om 18.15 uur begint. Als Duitsland wint met meer dan drie punten verschil, dan eindigt Nederland nog als vierde in de poule. Bij ieder ander resultaat wordt Kroatië tweede en Nederland derde. ,,Die wedstrijd gaan we straks met z'n allen kijken. Na twee zeges op rij zitten we er lekker in en ik hoop dat we vrijdag nog om de vijfde plaats mogen spelen.”



Nederland staat nu op doelsaldo boven Kroatië, maar vanwege het onderlinge resultaat (Kroatië won in de openingswedstrijd van Nederland) eindigt Nederland daar altijd onder. Rusland, Frankrijk en Denemarken kunnen allemaal nog eerste, tweede en derde worden in de andere groep.



Stand:

1. Noorwegen 4 - 8 punten (+45)

2. Nederland 5 - 6 punten (+7)

3. Kroatië 4 - 6 punten (-2)

4. Duitsland 4 - 4 punten (-10)

5. Hongarije 4 - 2 punten (-11)

6. Roemenië 5 - 0 punten (-29)