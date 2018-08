Handbalsters vieren vakantie, Tagliafico feliciteert vriendin Caro

Roef!-speel­ster Merkx uit Rosmalen uitgescha­keld op WK na forse nederlaag tegen Canada

9:47 Voor de uit Rosmalen afkomstige softbalster Marjolein Merkx is het WK in het Chinese Chiba voorbij. De speelster van het Moergestelse Roef! verloor met Oranje in de tweede ronde van Canada (1-8) en is uitgeschakeld.