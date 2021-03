Handbalsters winnen ook tweede oefenduel van Slovenië

Het waren de eerste twee interlands sinds het EK in december in Denemarken. Daar eindigde Oranje ietwat teleurstellend op de zesde plaats. Dat was wennen na zes grote kampioenschappen waarin het Nederlands vrouwenteam de laatste vier haalde. Op vijf van die toernooien was er zelfs een medaille, met als hoogtepunt in december 2019 het historische goud op het WK in Japan.