Handbalsters zetten grote stap richting halve finale

Andere kennis kon Martin wel toepassen. Ook een andere belangrijke Nederlandse speelster is bepaald geen onbekende van Martin. Afgelopen zomer verhuisde hij naar het Russische Rostov-Don, waardoor hij inmiddels nauw samenwerkt met Lois Abbingh, de vrouw die Nederland met haar afstandschot in de laatste seconden van de wedstrijd maandag tegen Spanje aan een belangrijke overwinning hielp.



Het gemis van Groot, Nederlands beste speelster, beloofde niet veel goeds, de Roemenen leken op voorhand favoriet voor de groepswinst in de hoofdronde. Zij maakten in de poulefase indruk, onder meer door met ruime cijfers van regerend Europees kampioen Noorwegen te winnen. Maar na het wegvallen van Groot wisten zij niet te domineren. Lange tijd ging het redelijk gelijk op, al lukte het het team van bondscoach Thomsen in de eerste helft de leiding vast te houden. Het eindigde na dertig minuten in 11-10, in het voordeel van Nederland.