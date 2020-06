Handbalvrouwen op EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië

De Nederlands handbalvrouwen zijn op het Europees kampioenschap in Noorwegen en Denemarken ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. Ze spelen de poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. Dat is het resultaat van de loting in Wenen.

,,Van Servië hebben wij op het WK ruim gewonnen; het is een goede ploeg en misschien willen ze nu wel revanche”, aldus bondscoach Emmanuel Mayonnade. ,,Hongarije is een team met jonge en nieuwe speelsters waarvan er veel in de Champions League spelen. De Kroatische ploeg is een mix van jonge en ervaren speelsters. Wij moeten op ons best zijn dit EK en gaan ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn.”

Het EK wordt gehouden van 3 tot en met 20 december in Herning en Frederikshavn in Denemarken en Trondheim, Stavanger en Oslo in Noorwegen.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Als Oranje doorgaat naar de hoofdronde speelt het in Stavanger. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend in Oslo.