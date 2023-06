Hans Niemann grijpt naast claim van 100 miljoen in schaakrel met Magnus Carlsen over valsspelen

Het was de schaakrel van de eeuw: nadat Magnus Carlsen vorig jaar september verrassend had verloren van de destijds 19-jarige Hans Niemann, beschuldigde de toenmalige wereldkampioen hem van valsspelen. Eerst impliciet in een cryptische tweet, later, nadat de Noor een online-partij tegen Niemann na 1 zet had afgebroken, in niet mis te verstane taal. Niemann werd een oplichter genoemd, en Carlsen wenste niet meer tegen hem te spelen.

Niemann sloeg terug: hij diende in oktober een schadeclaim van 100 miljoen dollar in tegen Carlsen en tegen schaakwebsite chess.com, die Niemann van het platform had geweerd vanwege de beschuldigingen. Chess.com publiceerde ook een onderzoek, waaruit bleek dat Niemann in het verleden in zeker 100 partijen hulp had gekregen van een schaakcomputer, iets dat ten strengste verboden is.

Lees ook

• Schaakoorlog tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann

• Extra maatregelen getroffen tegen valsspelen in schaken

• Carlsen houdt zich stil in schaakrel

Niemann beweerde dat zijn schaakloopbaan is geruïneerd door de beschuldigingen en ontkende ten stelligste dat hij ooit vals heeft gespeeld in een ‘echte’ partij achter het bord. Volgens Niemann werd hij niet meer uitgenodigd bij prestigieuze toernooien, zoals het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, omdat hij als valsspeler te boek stond. Dinsdag oordeelde de rechter in de Verenigde Staten dat zijn schadeclaim ongegrond is en dat de Amerikaanse grootmeester dus kan fluiten naar de 100 miljoen dollar die hij had geëist.

Anaalkralen

Daarmee lijkt de zaak in elk geval juridisch gesloten, maar nog altijd is niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Speelde Niemann werkelijk vals in de partij die hij won van Carlsen? Bewijs daarvoor is nooit geleverd, en krankzinnige theorieën dat Nieman middels trillingen van op afstand bestuurbare anaalkralen de juiste zet zou doorkrijgen waren vooral clickbait. Analyse van de partij door schaakexperts wees bovendien uit dat Carlsen die bewuste dag in september gewoon niet zo briljant speelde.

Dat Niemann geen schoon verleden heeft is wel duidelijk, maar zijn online valsspelen was ook al deels bekend. En hij is meer dan een zwendelaar, bewees hij de afgelopen maanden. Want terwijl hij buiten de toernooizalen vocht voor zijn reputatie en financiële genoegdoening, liet hij op het bord bij tijd en wijle ook wonderschoon schaak zien. Op toernooien met aangescherpte veiligheidsmaatregelen, waarbij spelers uitvoerig gecontroleerd worden op het meenemen van bijvoorbeeld mobiele telefoons, bewees Niemann dat hij wel degelijk tot de wereldtop behoort.

Kemphanen

Niemann staat inmiddels 36e op de wereldranglijst, die nog altijd wordt aangevoerd door Carlsen, en behaalde vorige maand zijn hoogste rating ooit. In snelle potjes behoort Niemann ook tot de wereldtop.

Sinds de rel hebben Carlsen en Niemann elkaar niet meer getroffen. Maar het is wachten op het moment dat de twee kemphanen hun ruzie uitvechten op de plek waar ze beiden het beste tot hun recht komen: achter de 64 velden van het schaakbord.

Bekijk hier onze nieuwste sportvideo's: