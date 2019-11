Hardlooppodcast De Pacer: Hoe bereid ik mij voor op een voorjaarsmarathon?

WADA zoekt sponsors in strijd tegen doping

14:00 Wereldantidopingbureau WADA ziet graag sponsors bijdragen in de kosten die de strijd tegen doping in de sport met zich meebrengt. Dat zei Witold Banka, de Pool die op 1 januari de Brit Craig Reedie opvolgt als voorzitter, tijdens het driedaagse WADA-congres in Katowice.