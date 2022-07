Hassan mist haar eindschot en wordt zesde op de 5000 meter bij WK

Sifan Hassan is er op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet in geslaagd een medaille te winnen op de 5000 meter. De Nederlandse atlete werd in de finale in stadion Hayward Field zesde. Ze kwam in de laatste 200 meter duidelijk snelheid tekort. De Ethiopische Gudaf Tsegay won in 14.46,29. Hassan klokte 14.48,12.