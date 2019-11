HC Den Bosch verliest belangrijke slag bij HGC

Austra­lisch bokstalent (27) overlijdt tijdens training

3:56 In Australië is geschokt gereageerd op de plotselinge dood van één van de grootste bokstalenten van het land. De 27-jarige Dwight Richie overleed tijdens een training in Melbourne. Ritchie’s promotor heeft de dood van de bokser bevestigd in een Facebook-bericht.