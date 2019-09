HC Tilburg verlaat laatste plaats in hoofdklasse

Dafne Schippers nipt naar finale 100 meter

21:26 Dafne Schippers heeft zich nipt geplaatst voor de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Qatar. De Utrechtse atlete spurtte in het Khalifa Stadion van Doha naar de derde plaats in haar serie van de halve finales in 11,07. Met die klassering had ze het niet gered, maar haar tijd was precies goed genoeg om als een van de twee tijdsnelsten toch een plek af te dwingen in de eindstrijd, die zondagavond laat wordt afgewerkt in het Khalifa Stadion.