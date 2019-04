Heiner neemt afstand van Postma in strijd om olympisch ticket

Postma neemt voorsprong op Heiner in race om Tokio 2020

1 april In de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio heeft Pieter-Jan Postma een kleine voorsprong genomen op Nicholas Heiner. Na de eerste dag van de Prinses Sofia Cup in Palma de Mallorca nemen de twee Nederlandse zeilers in de Finnklasse respectievelijk de tiende en twaalfde plaats in.