Hekkensluiter verrast koploper in NBA

Dovizioso wint openingsra­ce MotoGP in Qatar

10 maart De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso heeft de eerste race van dit seizoen in de MotoGP gewonnen. De Italiaanse Ducati-coureur kwam op het circuit van Losail als eerste over de finish in de Grote Prijs van Qatar. Vlak achter hem werd de Spanjaard Marc Márquez tweede. De Brit Cal Crutchlow finishte als derde.