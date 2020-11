Henk Grol moet EK vanwege corona laten schieten, Tilburger Jur Spijkers vervangt hem

De 35-jarige Grol, die uitkomt in de klasse boven 100 kilogram, wordt vervangen door Tilburger Jur Spijkers. ,,Helaas ben ik genoodzaakt mij af te melden‘’, zo schrijft Grol op Instagram over de consequenties van de positieve coronatest. ,,Na een goede voorbereiding was ik klaar om te strijden voor mijn negende EK medaille. Op dit moment voel ik mij goed en heb ik geen klachten. Dat maakt een positief testresultaat dan ook extra bitter.” Grol is na Kim Polling de tweede topjudoka die vanwege corona moet afzien van het EK.

Grol veroverde in zijn carrière al drie keer Europees goud, alle keren in de klasse tot 100 kilogram. In die klasse won hij ook twee keer olympisch brons (2008 en 2012).



Al eerder haakte Michael Korrel (-100 kg) af voor de EK judo vanwege een knieblessure. Kim Polling besloot zelf om zich terug te trekken. De viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram kreeg daarna ook te maken met een coronabesmetting. Polling behoorde in eerste instantie wel tot de zestien judoka’s die de Nederlandse judobond heeft geselecteerd voor het toernooi, dat dit jaar al drie keer werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.