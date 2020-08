Herlings boekt zege nummer 89 in WK motorcross

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in Letland zijn eerste grand prix na de coronapauze gewonnen. Hij was na twee manches de sterkste in de Grote Prijs van Kegums. De 25-jarige Brabander boekte al de 89ste GP-zege in zijn carrière.

Herlings genoot van dubbel succes op het circuit van Kegums, want hij won ook voor het eerst na de hervatting van het WK motorcross een manche. De zege in de tweede heat leverde hem meteen de dagwinst op met 43 punten. Hij had 1 punt meer dan de Litouwer Arminas Jasikonis. De Spanjaard Jorge Prado eindigde als derde.

Herlings verstevigde de leiding in het kampioenschap. Hij liep uit op de Sloveen Tim Gajser, die in Kegums de eerste manche won, maar in de tweede uitviel en puntloos bleef. Herlings was zelf als vierde gefinisht in de eerste heat.

De wereldkampioen in de MXGP van 2018 liet in de tweede heat weer iets van zijn ouderwetse klasse zien. Hij pakte na de eerste ronde de leiding en stond deze niet meer af. Aan de meet had hij bijna 8 seconden voorsprong op de nummer twee, de Italiaan Antonio Cairoli.

Glenn Coldenhoff viel vorige week in de Grote Prijs van Riga nog uit met pijnlijke ribben, maar de Brabander voelde zich goed genoeg om te starten. Hij reed naar een verdienstelijke zesde plaats.