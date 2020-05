Het verkopen van je gewonnen prijzen, gebeurt dat vaker?

Kareem Abdul-Jabbar

Voormalig basketballer Kareem Abdul-Jabbar liet zich vorig jaar van zijn beste kant zien. Hij verkocht onder andere een paar van zijn kampioensringen die hij behaalde met de LA Lakers in de jaren 80. De ringen leverde een paar ton per stuk op. In totaal verdiende Abdul-Jabbar 2,6 miljoen euro aan zijn spullen. Al het geld ging uiteindelijk naar zijn eigen foundation, een initiatief dat zich inzet voor de scholing van kinderen. Het hoeft daarom niet per se gelijk om schulden te gaan.

Boris Becker

De Duitse tennislegende Boris Becker had zich in 2017 wél erg diep in de schulden gestoken. Het water stond hem zo hoog aan de lippen, dat hij veel van zijn bezittingen via een veiling heeft moeten verkopen omdat hij failliet was verklaard. Fans konden onder meer bieden op bekers, medailles en foto’s van de Duitser, waaronder de Wimbledon-bokaal die hij als zeventienjarige speler won in 1985.

Björn Borg

Een andere tennislegende die zijn gewonnen trofeeën veilde was de Zweed Björn Borg. De nu 63-jarige oud-tennisser verkocht onder andere zijn gewonnen Wimbledon-bekers. Hij zei destijds in 2006 dat hij financiële zekerheid wilde hebben voor zijn naasten. ,,Nu is de tijd gekomen om de trofeeën over te doen aan een verzamelaar of een instituut die ze kan showen aan een groter publiek.” De bekers moesten tussen de 300.000 en 450.000 euro opleveren.

Raymond van Barneveld

Pelé

De onbekende Franse WK-winnaar was zeker niet de eerste voetballer die zijn spullen te koop zette. De Braziliaanse-legende Pelé verkocht in 2006 onder andere shirts, WK-medailles, voetballen en zelfs de wereldbeker uit 1970. Pelé had een groot deel van zijn prijzenkast al gedoneerd aan een museum in zijn geboorteplaats Santos, maar wilde met deze opbrengsten onder andere kinderziekenhuizen in Brazilië ondersteunen. De wereldbeker, die Pelé in 1970 na de gewonnen finale van het WK in Mexico omhoog hield, moest alleen al zo’n half miljoen euro opbrengen.