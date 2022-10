Het vuur brandt nog altijd bij Marit Bouwmeester: ‘Of ik echt goed ben in zeilen? Ik weet het niet’

interview Zelfs Europa's beste zwaarge­wicht moet vuurwerk verkopen om dromen na te jagen: ‘Het is nu Jur-tijd’

Schrik niet als je Europa’s beste zwaargewicht friet ziet bakken of vuurwerk ziet verkopen. Judo is in ons land nu eenmaal geen vetpot, weet ook Jur Spijkers (25). Toch is dat geen belemmering voor de Tilburger, die uit de schaduw van zijn concurrenten is gestapt. Het is - ook op de WK - ‘Jur-tijd.’

