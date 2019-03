Hirscher wint voor de achtste keer op rij de wereldbeker

Zijn enige overgebleven concurrent, Alexis Pinturault uit Frankrijk, laat de wereldbekerfinale in Soldeu schieten. Hirscher komt in zijn carrière inclusief de trofeeën op de slalom en reuzenslalom van dit seizoen op twintig kristallen bollen, evenveel als de Amerikaanse Lindsey Vonn.



De zege in Slovenië ging naar wereldkampioen Henrik Kristoffersen uit Noorwegen. De wereldkampioen versloeg zijn landgenoot Rasmus Windingstad en de Zwitser Marco Odermatt.