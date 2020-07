Hockey Pro League in september hervat

'Juiste besluit' Ryder Cup verplaatst naar 2021, volgende edities in oneven jaren

8 juli De Ryder Cup is vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld. De organisatie bevestigde dat het eerstvolgende duel tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten in september 2021 zal plaatsvinden. Het besluit zal ook doorwerken in de volgende edities van de Ryder Cup, die in een oneven jaar zullen worden gehouden.