Hockeyers Berkel-Enschot pakken titel nu wél: ‘Heerlijk! Het moest nu maar klaar zijn’

Eén wedstrijd voor het einde van de competitie zijn de hockeyers van Berkel-Enschot kampioen in de eerste klasse C. Nadat het vorige week misging, benutte de ploeg het tweede van drie ‘matchpoints’ wel.

,,Heerlijk! Het moest nu maar klaar zijn”, was de eerste reactie van coach Niek Aarts. Vorige week werd het feest uitgesteld doordat Oss met 2-3 won. Nu was Berkel-Enschot met 4-1 te sterk voor Geel-Zwart. Makkelijk ging het niet. Het bleef een kleine twintig minuten 0-0, ook Geel-Zwart kreeg kansen. In het restant van de eerste helft liep Berkel-Enschot uit naar 3-0. ,,We kunnen een stuk beter spelen, er zat toch wel veel spanning in de ploeg. Maar het kwartje viel vandaag gelukkig wel de goede kant op”, zei Aarts.

Berkel-Enschot promoveert daardoor naar de overgangsklasse, een primeur voor de vereniging. De ploeg liet dit seizoen, in tegenstelling tot in het verleden, weinig punten liggen tegen ‘kleinere’ tegenstanders. Aarts heeft een aantal redenen voor het succes. ,,We zijn fitter, tactisch beter en hebben harder gewerkt dan vorig seizoen. We hebben gewoon heel erg goed gedaan.”