Hockeyers bij winst in halve finale tegen ijzersterk Australië

Zaalvoet­bal­lers in WK-kwalifica­tie tegen gastland Bulgarije

16:14 Het Nederlands zaalvoetbalteam zet eind januari in Bulgarije de eerste stap richting kwalificatie voor het wereldkampioenschap 2020. Het team van bondscoach Max Tjaden is tijdens de loting in het Zwitserse Nyon in de voorronde gekoppeld aan Estland, Montenegro en gastland Bulgarije.