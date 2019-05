Hockeyers Kampong dwingen beslissend duel om landstitel af

Hardloop­pod­cast: Robert Lathouwers over midvoetlan­ding en het pr van zijn moeder

24 mei In de tweede aflevering van hardlooppodcast De Pacer is Robert Lathouwers te gast. Met de tweevoudig olympiër blikken we terug op zijn carrière, hij spreekt over het belang van een goede techniek, en vertelt over de marathons die hij tegenwoordig loopt.