Hockeyers kansloos ten onder tegen België

De Nederlandse hockeyers hebben ook de derde groepswedstrijd van de Hockey World League niet kunnen winnen. In het Indiase Bhubaneswar versloeg België Nederland met 3-0, waardoor Oranje als vierde is geëindigd in groep A. De ploeg van bondscoach Max Caldas neemt het in de kwartfinales op tegen Duitsland.