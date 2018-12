Hockeyers kloppen gastland India in zinderende kwartfinale

Het eerste kwart begon nog wat voorzichtig, met wel wat onrust in beide cirkels, maar geen grote kansen. Jeroen Hertzberger kreeg de eerste, zijn harde backhand ging naast. Even later gevolgd door een schot van India, dat ook het doel miste. Maar ineens ging het hard. Het gastland kreeg een eerste strafcorner. De bal door het midden werd door keeper Pirmin Blaak gestopt, maar bleef voor het doel liggen en kwam uiteindelijk voor de stick van Akashdeep Singh, die er 0-1 van maakte.



Nederland zette vroeg druk, zocht gepassioneerd de aanval en hield daarbij goed de klok in de gaten. Mirco Pruyser joeg de bal met 10 tellen te gaan in het eerste kwart de cirkel in, waar Thierry Brinkman hem op prachtige wijze in het doel verlengde. Het stadion was oorverdovend stil, zeker nadat de videoscheidsrechter geen reden zag om de goal te annuleren.