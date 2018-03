Hockeyers openen in Breda tegen Argentinië

Weirather pakt wereldbeker super-G na val Gut

12:20 Skiester Tina Weirather heeft de wereldbeker super-G geprolongeerd. De 28-jarige Liechtensteinse werd in het Zweedse Are bij de laatste super-G van de wereldbeker zesde. Dat was voldoende voor de eindzege omdat haar grote concurrente Lara Gut ten val kwam.