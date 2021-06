Hockeyers Oranje na zinderende shoot-outs tegen België naar EK-finale

België had twee keer de leiding in het Wagener Stadion. De Belgen kwamen in het derde kwart op voorsprong via Nicolas de Kerpel, die profiteerde van een foute pass van Glenn Schuurman.



In het laatste kwart maakte Seve van Ass gelijk, maar niet veel later bezorgde Alexander Hendrickx de Belgen via een strafcorner opnieuw een voorsprong. In de laatste minuten kwam Oranje opnieuw op gelijke hoogte, omdat ook Jip Janssen een strafcorner benutte.