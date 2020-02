Hockeyers verslaan Argentinië via shoot-outs

Drie van de vier doelpunten vielen in het eerste kwart. Oranje kwam na vijf minuten op voorsprong via Mirco Pruyser en vrijwel direct na de gelijkmaker van Lucas Martinez bracht Billy Bakker de ploeg van Caldas opnieuw aan de leiding. Nadat in het derde kwart de 1-3 van Mink van der Weerden uit een strafcorner was afgekeurd, trok Jose Tolini de stand gelijk. De Argentijn passeerde Blaak uit een strafcorner.



Oranje begon het tweede seizoen van de Pro League met twee nederlagen tegen India, waarvan de tweede wel via shoot-outs. De hockeyers wonnen daarna twee keer bij Spanje (4-3 en 4-2). De mannen spelen zondag nog een keer tegen Argentinië in Buenos Aires , waar ook de Nederlandse vrouwen dit weekeinde twee keer in actie komen.