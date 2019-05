Hockeyers Were Di naar promotieklasse na onverwacht kampioenschap

De hockeyers van Were Di werden zondag tot hun eigen verbazing kampioen in de overgangsklasse B. Doordat ze zelf met 3-4 wonnen bij Ring Pass Delft en concurrent Groningen bij Phoenix bleef steken op 1-1, konden de spelers feest gaan vieren. Door de titel promoveert Were Di rechtstreeks naar de promotieklasse, het tweede niveau van Nederland.

Over de kans op een titel werd vooraf weinig gesproken. ,,We wilden minimaal een punt halen om zeker te zijn van de tweede plek en daarmee play-offs”, vertelt coach Arend-Jan Broekmans. Hij rekende er niet op dat Groningen een steek zou laten vallen bij nummer acht Phoenix.

Were Di moest hard knokken voor de zege. ,,Het was een knotsgekke wedstrijd, met meerdere gele kaarten en twee strafballen voor Delft.” De tweede, bij een stand van 2-4, werd gestopt. Dat bleek uiteindelijk cruciaal, want de goal die Delft daarna nog maakte deed daardoor geen pijn.

Na afloop werd geprobeerd een lijntje met Zeist te leggen om de uitslag van Phoenix-Groningen te achterhalen, maar dat duurde even. ,,Op een gegeven moment kregen we via social media door dat het nog bezig was en 1-1 stond. Een ouderwets belletje van onze manager met de manager van Phoenix gaf de bevestiging. De ontlading was daarna enorm.”

Trots

Broekmans is trots. ,,In de winterstop stonden we vierde. Toen hebben we hard gewerkt aan een paar details om te kijken of we nog hoger konden eindigen. Deze ploeg is extreem hecht en heeft keihard gewerkt. We zijn superblij.”