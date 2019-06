Hockeymannen lijden pijnlijke nederlaag in laatste groepsduel Pro League

Video Michael van der Mark ligt behoorlijk in de kreukels na zware crash

11:02 Een hersenschudding, breuken in zijn rechter onderarm en pols en twee gebroken ribben. Dat waren de gevolgen van de zware crash van motorcoureur Michael van der Mark gisteren in de tweede vrije training voor het WK Superbike in het Italiaanse Rimini. De Rotterdammer ligt behoorlijk in de kreukels en daarom nog ter observatie in het ziekenhuis. Hij ondergaat nog een operatie aan zijn gebroken arm.